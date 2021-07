Sciopero dei metalmeccanici a Bergamo | due ore di presidio

Advertising

Naufraghi_e : Grazie per non sbagliare! - AntoDamiano1996 : @_Alessio_88 Scusami ma c'è lo sciopero dei giornalisti della redazione del TG AnTokyo - geppo12 : @NicolaPorro Sarà forse che il generale Figluolo è leggermente più efficiente della santità pubblica. Ricordo un pr… - StefaniaUgatti1 : Serravalle, io sto col maestro in sciopero della fame e dalla parte dei bambini. E voi? - Il Fatto Quotidiano - Telefriuli1 : Sblocco dei licenziamenti, i metalmeccanici aderiscono allo sciopero nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero dei

Oltre settecento lavoratori precari della Sevel di Val di Sangro potrebbero essere lasciati a casa dopo le ferie estive . È il timoresindacati che si dicono pronti allose l'azienda che fa capo al gruppo Stellantis non si deciderà ad assicurare il futuro di questi operai, moltiquali sono molisani . Un vero ...Immediatamente è scattato l'allarme con l'arrivo sul postosanitari del 118 con un'ambulanza e ...immediato I tre principali sindacati Cgil, Cisl e Uil assieme alle rappresentanze di ...«Il lavoro non si tocca!». Arriva anche a Bergamo l’onda lunga della mobilitazione sindacale contro la raffica di licenziamenti che sta colpendo in tanti e diversi punti l’i ...Oggi proseguiranno in tutto il Paese gli scioperi degli operai metalmeccanici nell'ambito della mobilitazione indetta a livello nazionale: "Il lavoro non si tocca". In Campania in particolare si ferme ...