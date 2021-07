Riforme | Fratelli d’Italia | riparte da Nocera Superiore la raccolta firme

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Elezione diretta del Presidente Della Repubblica, abolizione dei Senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.presenta anche in provincia di Salerno, partendo da, la campagna di raccoltea favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni. Sarà possibile firmare venerdì 30 Luglio dalle ore 18:00 alle ore 21:00 in via Giacomo Matteotti adiacente alla ...

