Riforma Giustizia | c’è l’intesa | regime speciale per i reati di mafia

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo la tensione e ore di trattative serrate è arrivata la fumata bianca: semaforo verde alla proposta di mediazione sulladel processo penale. Dopo una prima bozza accolta con freddezza sponda Movimento Cinquestelle, il Consiglio dei Ministri trova la quadra. L’accordo è stato raggiunto all’unanimità, dunque col voto del Movimento. Il braccio di ferro si era registrato soprattutto riguardo al 461 bis1, ovvero per icommessi “per agevolare le associazioni mafiose”. Dopo aver ottenuto il sine die per il 416 bis e ter, sull’aggravante mafiosa il punto di caduta delsarebbe in tempi più lunghi in appello, ovvero sei anni ...