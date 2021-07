Procter & Gamble in rally, utili e fatturato migliori delle stime (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Effervescente Procter & Gamble, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,31%, dopo che il colosso dei prodotti al consumo ha annunciato di aver concluso il secondo trimestre dell’anno con utili e un fatturato migliori delle stime. Nel periodo, le vendite nette sono aumentate del 7% a 18,95 miliardi di dollari rispetto alle stime di 18,41 miliardi di dollari. L’utile core di 1,13 dollari per azione, batte le stime di 1,08 dollari per azione. Su base settimanale, il trend del titolo è più ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,31%, dopo che il colosso dei prodotti al consumo ha annunciato di aver concluso il secondo trimestre dell’anno cone un. Nel periodo, le vendite nette sono aumentate del 7% a 18,95 miliardi di dollari rispetto alledi 18,41 miliardi di dollari. L’utile core di 1,13 dollari per azione, batte ledi 1,08 dollari per azione. Su base settimanale, il trend del titolo è più ...

Advertising

iBrokerIT : AGENDA DEL GIORNO PIL della Germania (Trimestrale) EURIPC (Annuale) (Lug) CADPIL (Mensile) TRIMESTRALI Berkshir… - COCO03957468 : @SkyTG24 o al Ministero di Grazia e Giustizia; oppure alla Procter & Gamble? No così…. per curiosità e solo per fare degli esempi… - informazionecs : UN ALTRO TASSELLO DEL PROGETTO «AULA 162» PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE NEXT CON IL SOSTEGNO DI PROCTER & GAMBLE NELL’… - claudioit961 : @AMedaglini Così ci sarà una contro manifestazione alla Procter & Gamble produttrice del Viakal; così non ne usciamo più! Ale buongiorno! ?? - sailorfedelive : RT @wireditalia: La multinazionale Procter & Gamble lancerà in via sperimentale una bottiglia fatta di carta da fonti sostenibili e ricicla… -