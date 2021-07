Pres Atletico | “Non escludo che Griezmann possa tornare”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ilidente dell’Madrid, Enrique Cerezo, non esclude un ritorno di Antoineai colchoneros ma giudica difficile l’operazione. Queste le sue parole a COPE: “Un ricordo di? Nonnulla, ma quello che possiamo dire è che non è un’operazione facile. Attendiamo notizie, non solo dama anche da altri giocatori. Ma lo ripeto, è un’operazione difficile”. Foto: Twitter Brcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

