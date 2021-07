LVenture Group, l’Università Luiss raddoppia la sua quota di partecipazione: dal 7,14 al 14,57% (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Consiglio di amministrazione di LVenture Group delibera “un aumento di capitale riservato” in favore dell’Università Luiss (socio del Gruppo) per 2,4 milioni di euro. La quota di partecipazione della Luiss in LVenture Group passa così dal 7,14% al 14,57%. Per l’Amministratore delegato di LVenture Group Luigi Capello “l’Università Luiss, che ha creduto sin dal principio in LVenture Group, si conferma un partner strategico centrale per ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Consiglio di amministrazione didelibera “un aumento di capitale riservato” in favore del(socio del Gruppo) per 2,4 milioni di euro. Ladidellainpassa così dal 7,14% al 14,57%. Per l’Amministratore delegato diLuigi Capello “, che ha creduto sin dal principio in, si conferma un partner strategico centrale per ...

