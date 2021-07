L' Italvolley maschile é ai quarti | ma Zaytsev si fa male ed esce in lacrime dal match con l' Iran

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tra le prime otto del mondo,di finale raggiunti e, con ogni probabilità, con il secondo posto in cassaforte alle spalle della Polonia. L'Italia della pallavolosorride per la ...

Tra le prime otto del mondo, quarti di finale raggiunti e, con ogni probabilità, con il secondo posto in cassaforte alle spalle della Polonia. L'Italia della pallavolosorride per la qualificazione raggiunta dopo aver battuto l'Iran, ma proprio nel match contro i temibili asiatici nel corso del terzo set capitan Ivan Zaytsev ha dovuto abbandonare il campo ...