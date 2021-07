Le dichiarazioni di Fauci sono vere, ma non significano che il vaccino non serve a rallentare la circolazione di Sars-CoV-2 (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 29 luglio 2021 ci sono stati segnalati diversi articoli, pubblicati sul Fatto Quotidiano, AdnKronos e Firenze Post, secondo i quali Anthony Fauci – direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) e, oggi, consigliere medico capo della Casa Bianca – avrebbe dichiarato che la carica virale, e quindi la contagiosità, dei pazienti Covid-19 infetti con la variante delta sarebbe analoga a quella dei non vaccinati. Si tratta di una notizia vera, anche se va correttamente interpretata. Le dichiarazioni di Fauci a cui si riferiscono gli articoli a noi segnalati sono state fatte ... Leggi su facta.news (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 29 luglio 2021 cistati segnalati diversi articoli, pubblicati sul Fatto Quotidiano, AdnKronos e Firenze Post, secondo i quali Anthony– direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) e, oggi, consigliere medico capo della Casa Bianca – avrebbe dichiarato che la carica virale, e quindi la contagiosità, dei pazienti Covid-19 infetti con la variante delta sarebbe analoga a quella dei non vaccinati. Si tratta di una notizia vera, anche se va correttamente interpretata. Ledia cui si riferiscono gli articoli a noi segnalatistate fatte ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La morte di #DeDonno, le dichiarazioni di #Fauci sui vaccini e le chat di #Renzi. Questo e altro nella… - Open_gol : Circolano delle dichiarazioni di Fauci sulla contagiosità dei vaccinati positivi, ma non i suoi successivi chiarime… - smf_dc : RT @molumbe: Il fatto eclatante è che in conseguenza delle dichiarazioni di Fauci cadono i presupposti del #greenpass. Come si fa ora a so… - dragonofdojima4 : RT @molumbe: Il fatto buffo della giornata odierna è stato la stizza di tanti vaccinati, che, rassicurati da Draghi sulla loro certa non co… - Giusepp81882703 : @stanzaselvaggia Sono pienamente d'accordo con Lei. Per quanto riguarda I no-vax che citano Fauci: state citando un… -