Jayson Uribe debutta in SBK con Pedercini (Di venerdì 30 luglio 2021) Il mondiale SBK avrà un nuovo esordiente, Jayson Uribe. Lo statunitense è annunciato come pilota del Team Pedercini, che gli affiderà la Kawasaki lasciata libera da Samuele Cavalieri. Il 22enne debutterà nel mondiale delle derivate di serie la prossima settimana, in occasione del round ceco di Most. "Sono entusiasta di avere l'opportunità di correre con il team", ha dichiarato il pilota. "Credo che sarà molto divertente lavorare con un team così forte e solido. Non ho molta esperienza sulle moto verdi ed è una pista nuova per me, quindi dovrò imparare, soprattutto con le gomme Pirelli che non conosco. Ma sono pronto per la sfida. Sto ...

