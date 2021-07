Inter, problemi sul contratto: Lautaro può salutare! (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo Sky Sport, Lautaro Martinez potrebbe presto lasciare l’Inter: Il prolungamento del contratto è diventato un problema per la società. Il club nelle prossime settimane prenderà una decisione e non si esclude una cessione nel mese di agosto in caso di un’offerta congrua. Le parti coinvolte non hanno ancora raggiunto un accordo relativo al rinnovo del contratto, attualmente di circa 2,3 milioni annui ed in scadenza nel 2023. La volontà della società è quella di trattenere Lautaro, ma a questo punto tutte le possibilità sono possibili. Joaquin Correa potrebbe essere un possibile sostituto ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo Sky Sport,Martinez potrebbe presto lasciare l’: Il prolungamento delè diventato un problema per la società. Il club nelle prossime settimane prenderà una decisione e non si esclude una cessione nel mese di agosto in caso di un’offerta congrua. Le parti coinvolte non hanno ancora raggiunto un accordo relativo al rinnovo del, attualmente di circa 2,3 milioni annui ed in scadenza nel 2023. La volontà della società è quella di trattenere, ma a questo punto tutte le possibilità sono possibili. Joaquin Correa potrebbe essere un possibile sostituto ...

Advertising

DiMarzio : #Inter, problemi nel rinnovo di #Lautaro: in caso di maxi offerta può partire - leoninor : RT @DiMarzio: #Inter, problemi nel rinnovo di #Lautaro: in caso di maxi offerta può partire - Camtweets93 : RT @DiMarzio: #Inter, problemi nel rinnovo di #Lautaro: in caso di maxi offerta può partire - vitocal82 : @fcin1908it Possibile che i sussurri arrivano solo su l’Inter??su Dybala che non ha rinnovato,Chiellini idem e perc… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Inter: #Lautaro può partire? ?? Inizia a farsi sotto già un club di #PremierLeague ?? I nerazzurri pensano anche al… -