Il Napoli: «Nessun accordo con Amazon come sponsor» (Di venerdì 30 luglio 2021) Niente Amazon come sponsor di manica. Il Napoli, attraverso il proprio profilo Twitter, ha smentito l’indiscrezione lanciata da La Repubblica secondo la quale il colosso statunitense potrebbe apporre il proprio logo sulla manica della divisa da gioco dei partenopei. «Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) Nientedi manica. Il, attraverso il proprio profilo Twitter, ha smentito l’indiscrezione lanciata da La Repubblica secondo la quale il colosso statunitense potrebbe apporre il proprio logo sulla manica della divisa da gioco dei partenopei. «Il Calciosmentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto uncon L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Il Napoli: «Nessun accordo con Amazon come sponsor»: Niente Amazon come sponsor di manica. Il N… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Il #Napoli: «Nessun accordo con #Amazon come sponsor» - CalcioFinanza : Il #Napoli: «Nessun accordo con #Amazon come sponsor» - Dborruto : @repubblica Fatta meno di una settimana fa, nessun cantiere, anzi quelli erano tutti sulla Roma Napoli - NCN_it : IL #NAPOLI SMENTISCE: «NESSUN ACCORDO CON #AMAZON COME QUARTO SPONSOR DI MAGLIA» #SSCNapoli #Comunicato -