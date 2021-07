Fascisti e comunisti (Di venerdì 30 luglio 2021) – sono tutti socialisti che si sono presi sul serio. (Ard) Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021) – sono tutti socialisti che si sono presi sul serio. (Ard)

darkpand : RT @maurovanetti: Ehi, ho sentito che da un giornale fascista si è invocato un governo militare. I liberali che mi dicono sempre che noi co… - Alexfacchinetti : ??Questo #governo e questa #classepolitica sono in pieno conflitto di crisi d' #identità. Non sanno decidere se esse… - SickNick85 : @castagnafrance2 @rulajebreal Dai per cortesia, sono dei coglioni e basta. sei un aspirante giornalista, dovresti s… - angelo_debiasio : RT @CittaCazzate: Alla fine viviamo in un'epoca bellissima dove i fascisti si lamentano della dittatura in Italia e dove i comunisti invoca… - NicolaPelleg89 : @colvieux Ci saranno novax fascisti come ci saranno novax comunisti. I 'complottisti' vax non è detto che abbiano c… -

Ultime Notizie dalla rete : Fascisti comunisti Vaffa a Draghi e Burioni. E i leghisti infiammano la piazza no vax romana ' Non siamo no vax, nazisti, fascisti, comunisti. Siamo persone di buon senso, che vogliono scegliere in base a delle alternative, specie in ambito sanitario', continua l'organizzatore rifiutando le ...

Cuba e l'ipocrisia liberale. Ditemi se questa è democrazia ... potrete sentire i nomi di militanti comunisti e rivoluzionari morti per l'auspicabile instaurazione di un governo democratico, ma che ignorate il fatto che non potrete mai sentire di fascisti o ...

I conti aperti col fascismo La Repubblica Tutti gli obblighi vaccinali che sono stati disposti in Italia fino ad ora Inoltre, ha ricordato Cassese, 'le persone in età pediatrica, da zero a 16 anni, sono già soggetti a un obbligo vaccinale L'obbiettivo di convincere gli indecisi sembra essere stato centrato, dopo il ...

La cultura del sospetto come fenomeno Pop A volte i popoli impazziscono. O impazziscono piccole porzioni di popolo, come quelle che si ritrovano in piazza in questi giorni, segno di tempi deragliati. Indecifrabili nella loro composizione scom ...

