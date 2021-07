Di Maio stoppa Conte | ok alla riforma Cartabia In parte modificata Draghi tiene il passo

(Di venerdì 30 luglio 2021) Per usare le parole del ministro 5 Stelle Federico D'Incà mentre a sera, dopo lo scampato pericolo, torna lesto dentro Montecitorio, è stata "una di quelle giornate in cui la soluzione si trova all'...

Diha condotto la trattativa via telefono. Alle sette di sera la scena divisa in tre "poli" si è così ricomposta. La ministra Cartabia, oggetto in questi giorni di attacchi via stampa di ...Saranno tre e uno dei temi è se ne farà parte Luigi Di, che ha voluto e guidato la mediazione ... Partendo dalla riforma dell'ex Guardasigilli Bonafede , che ladopo il primo grado di ...di Elena G. Polidori A un certo punto, Giuseppe Conte, parlando con Di Maio, avrebbe buttato sul tavolo di una trattativa serrata, più dentro che fuori il M5s, anche questa provocazione: "Il semestre ...Riforma giustizia, doppio scontro Governo: su prescrizione il "lodo Cartabia” cambia “no stop processi reati mafia e terrorismo”. Caos sull'abuso di potere ...