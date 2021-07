Crouch rivela | “Ai tempi dello United CR7 si vantava di essere più bello di Messi”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Cristiano Ronaldo è stato chiamato in causa dal suo ex compagno aidel Manchester, Peter, che ha raccontato un curioso aneddoto ai microfoni del Daily Mail:“Parlavo con i calciatorie chiedevo sempre che tipo fosse Ronaldo. E loro mi spiegavano che lo prendevano sempre in giro, dicendogli cheera meglio di lui. Ma Cristiano rispondeva ‘sì, manon è mica così”, le sue parole riportate da JuveNews.eu. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

