Calciomercato Juventus, ancora fumata nera per Locatelli (Di venerdì 30 luglio 2021) Locatelli Juve, ancora nessun accordo. Le ultime notizie sull’incontro avvenuto oggi tra i bianconeri e il Sassuolo Secondo quanto riferito da Sky Sport, è andato in scena un nuovo incontro (il terzo) tra Juve e Sassuolo legato al futuro di Manuel Locatelli. Il centrocampista classe ’98 interessa ai bianconeri, ma ancora non è stato raggiunto l’accordo tra le due società. Non c’è stato un passo avanti concreto per il trasferimento del giocatore a Torino. Locatelli, intanto, ha raggiunto il ritiro del Sassuolo, in attesa di conoscere quello che sarà il suo futuro. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021)Juve,nessun accordo. Le ultime notizie sull’incontro avvenuto oggi tra i bianconeri e il Sassuolo Secondo quanto riferito da Sky Sport, è andato in scena un nuovo incontro (il terzo) tra Juve e Sassuolo legato al futuro di Manuel. Il centrocampista classe ’98 interessa ai bianconeri, manon è stato raggiunto l’accordo tra le due società. Non c’è stato un passo avanti concreto per il trasferimento del giocatore a Torino., intanto, ha raggiunto il ritiro del Sassuolo, in attesa di conoscere quello che sarà il suo futuro. L'articolo proviene da Calcio News ...

