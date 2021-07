Brasile-Egitto: formazioni e dove vederla (Di venerdì 30 luglio 2021) Domani 31 Luglio 2021 nello Stadio Saitama alle ore 12:00 si disputerà la partita Brasile-Egitto valido per i quarti di finale di Tokyo 2020. Il Brasile ha vinto con l’Arabia Saudita per 3 a 1 grazie alla doppietta di Richarlison e Cunha ed è la favorita nei pronostici. L’Egitto ha chiuso il gruppo C al secondo posto e ha debuttato fermando sorprendentemente sullo 0-0 la Spagna, ha perso poi con L’Argentina e vinto con l’Australia. Arabia Saudita-Brasile 3-1: i verdeoro sono ai quarti Brasile-Egitto: probabili formazioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 luglio 2021) Domani 31 Luglio 2021 nello Stadio Saitama alle ore 12:00 si disputerà la partitavalido per i quarti di finale di Tokyo 2020. Ilha vinto con l’Arabia Saudita per 3 a 1 grazie alla doppietta di Richarlison e Cunha ed è la favorita nei pronostici. L’ha chiuso il gruppo C al secondo posto e ha debuttato fermando sorprendentemente sullo 0-0 la Spagna, ha perso poi con L’Argentina e vinto con l’Australia. Arabia Saudita-3-1: i verdeoro sono ai quarti: probabili...

Advertising

infobetting : Brasile U23-Egitto U23 (Olimpiadi, sabato H 12.00): formazioni, quote, pronostici. Verdeoro - MMmarco0 : @Albertine2412 Certo. Ma nel Brasile meridionale hanno un inverno simile a quello che c'è in Egitto o in Marocco nel nostro emisfero. - deepaquarouge : RT @GoalItalia: Il torneo di calcio ai #GiochiOlimpici entra nel vivo ?? ???????? Brasile-Egitto ???????? Messico-Corea del Sud ???????? Spagna-Costa d… - 11contro11 : Tokyo 2020, calcio maschile: #Spagna e #Brasile vanno ai quarti #ArabiaSaudita #Argentina #Australia #CoreaDelSud… - gvoskb : RT @AllAfcFootball: #Tokyo2020 il verdetto dei gironi e il quadro dei quarti di finale ????GIAPPONE - FRANCIA 4-0 ????COREA DEL SUD - HONDURA… -