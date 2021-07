Biglietti Juventus-Atalanta: dove comprare i ticket della partita (Di venerdì 30 luglio 2021) Tramite il proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha diramato un comunicato per quanto concerne la vendita dei Biglietti per l’amichevole con la Juventus. Biglietti Juventus-Atalanta: ecco tutti i dettagli I ticket saranno a disposizione di tutti il 5 agosto esclusivamente online. Si pensa che si possano prendere tramite list-ticket (oppure tramite il sito ufficiale della Juventus). L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tramite il proprio sito ufficiale, l’ha diramato un comunicato per quanto concerne la vendita deiper l’amichevole con la: ecco tutti i dettagli Isaranno a disposizione di tutti il 5 agosto esclusivamente online. Si pensa che si possano prendere tramite list-(oppure tramite il sito ufficiale). L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe ...

