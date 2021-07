Barbara D’Urso, il prezzo dei sandali in piscina non è per tutti. I dettagli (Di venerdì 30 luglio 2021) Barbara D’Urso sempre al centro delle attenzioni anche in vacanza: il prezzo dei sandali mostrati in piscina è clamoroso. Tante le critiche per la conduttrice Non è la prima volta che Barbara D’Urso riesce a catturare le attenzioni dei fan anche quando non si trova alla conduzione di un suo programma. Adesso che si sta L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 30 luglio 2021)sempre al centro delle attenzioni anche in vacanza: ildeimostrati inè clamoroso. Tante le critiche per la conduttrice Non è la prima volta cheriesce a catturare le attenzioni dei fan anche quando non si trova alla conduzione di un suo programma. Adesso che si sta L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

xhsaerrynax : RT @Droghiere: Genitori quando ero piccolo io: “ti sei fatto male? Ora ti do il resto!” Genitori nel 2021: “Ti sei fatto male? Non è colp… - Gingio5 : @gresiiiiii Forse cambia che in questo caso ci sia una smentita da parte dell'interessato, più che del fatto sia no… - chiofalo_manuel : RT @Droghiere: Genitori quando ero piccolo io: “ti sei fatto male? Ora ti do il resto!” Genitori nel 2021: “Ti sei fatto male? Non è colp… - finelinesg : @francigiove1 mi ha appena detto la mia amica che in quel momento di caos hanno scambiato una signora per barbara d’urso, fine - ch3noia : RT @Droghiere: Genitori quando ero piccolo io: “ti sei fatto male? Ora ti do il resto!” Genitori nel 2021: “Ti sei fatto male? Non è colp… -