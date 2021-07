Violento terremoto in Alaska: scossa di magnitudo 8.2, è allerta tsunami (Di giovedì 29 luglio 2021) In Alaska, a circa 100 km dalla città di Perryville, sono state avvertite diverse scosse di terremoto, la cui magnitudo più alta registrata è di 8.2 della scala Richter. Diramata un’allerta per la possibile minaccia di tsunami nel Pacifico. (via Google Maps)Al largo della penisola dell’Alaska è stata registrata una violenta scossa di terremoto, con una magnitudo di 8.2 della scala Richter, alle 22,15 ora locale (ore 8,15 in Italia). Come reso noto dallo United States Geological Survey, l’istituto geofisico statunitense, l’epicentro del ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 luglio 2021) In, a circa 100 km dalla città di Perryville, sono state avvertite diverse scosse di, la cuipiù alta registrata è di 8.2 della scala Richter. Diramata un’per la possibile minaccia dinel Pacifico. (via Google Maps)Al largo della penisola dell’è stata registrata una violentadi, con unadi 8.2 della scala Richter, alle 22,15 ora locale (ore 8,15 in Italia). Come reso noto dallo United States Geological Survey, l’istituto geofisico statunitense, l’epicentro del ...

