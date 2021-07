Vaccini | ognuno fa il proprio gioco Scelta tra una libertà individuale e una sociale e il Governo ha fatto la sua

(Di giovedì 29 luglio 2021) No vax e pro vax. La maggior parte delle persone ha scelto e sa perfettamente da che parte stare. Si vedono spesso prese di posizioni indiscutibili e irreversibili e questa volta è toccato alla questione. Rendendo così la discussione sterile e illegittima. Impossibile negoziare e comprendere la posizione dell’altro perché troppo sicuri della propria, pronti a difenderla a qualunque costo, diventando così ottusi e portatori di messaggi comunque sbagliati. Ogni estremista crede di essere più furbo e intelligente degli altri, ma se non si è disposti ad ascoltare l’opinione di quegli altri (negazionisti esclusi, in alcuni casi risparmiare tempo e bile è necessario) ...

Ma è così difficile capire che ogni mente ha un'idea diversa dalla nostra? Sedi noi la ... ci sono molti tipi di, dal Pfizer al Johnson & Johnson. Nonostante l'aumento dei contagi e la ...Il dottore, invece che insistere con la promozione dei, aveva ben pensato di studiare una ...dovrebbe essere libero di scegliere. 'Si vogliono discriminare persone attraverso l'uso del ...In Italia l'azienda Sterilgarda diventa un caso ma anche Google e Facebook chiederanno il vaccino ai dipendenti che intendono rientrare in presenza. E Netflix tutela le proprie star: "Gli attori e a c ...La Liguria è stata un’eccezione, con le altre regioni non serviranno accordi bilaterali. Dalle Marche dove non serve prenotare alle liste in Sardegna. In Val d’Aosta chiesti 30 giorni di soggiorno, mo ...