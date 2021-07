The Flash, incidente sul set: un membro della troupe si è scontrato con la Batmoto (Di giovedì 29 luglio 2021) Durante le riprese di The Flash c'è stato un incidente sul set: un membro della troupe si è scontrato con la Batmoto. Sul set di The Flash un membro della troupe è stato coinvolto in un incidente e ha ricevuto immediatamente l'attenzione dei medici presenti sul set. Il piccolo contrattempo avvenuto durante il lavoro in corso in Scozia non ha, per fortuna, avuto delle conseguenze serie. Un portavoce di Warner Bros ha dichiarato: "Durante le riprese di The Flash è avvenuto un ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 luglio 2021) Durante le riprese di Thec'è stato unsul set: unsi ècon la. Sul set di Theunè stato coinvolto in une ha ricevuto immediatamente l'attenzione dei medici presenti sul set. Il piccolo contrattempo avvenuto durante il lavoro in corso in Scozia non ha, per fortuna, avuto delle conseguenze serie. Un portavoce di Warner Bros ha dichiarato: "Durante le riprese di Theè avvenuto un ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Flash, incidente sul set: un membro della troupe si è scontrato con la Batmoto - shikachouu : A detta della critica il miglior film del DCEU e la migliore interpretazione di Margot Robbie come Harley Quinn. E… - glooit : The Flash – Vediamo nel dettaglio il nuovo costume di Batman grazie alle foto dal set leggi su Gloo… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Flash – Vediamo nel dettaglio il nuovo costume di Batman grazie alle foto dal set… - ThisTown_Kiwi : @arixsott oddio troppi serie tv: flash; yr; teen wolf; once upon a time; reign film: la trilogia di ruby red; attac… -