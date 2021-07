SsangYong X200 | il Suv del futuro prossimo dallo stile speciale

Advertising

infoiteconomia : SsangYong X200: lo stile dei futuri Suv vira decisamente verso l’offroad - passionedesign : SSANGYONG X200, ALIMENTATO DALLA ROBUSTEZZA - HDmotori : RT @HDmotori: SsangYong svela i primi teaser di un nuovo SUV - infoiteconomia : SsangYong X200, nuovo SUV e nuovo design - infoiteconomia : SsangYong X200, un bel suv per la futura rinascita -

Ultime Notizie dalla rete : SsangYong X200

, la Casa coreana ha pubblicato i primi due bozzetti, teaser , ufficiali del nuovo Suv , che cambia registro nello stile. Uno sport utility che nel design è ispirato al fuoristrada , ...si è sostanzialmente limitato a parlare delle forme e dell'aspetto. In realtà, ha detto anche che ladisporrà di propulsori definiti 'eco - friendly' . Visto che sta pure lavorando su ...“Powered by Toughness”, ovvero “motorizzata dalla durezza”. In effetti l’aspetto del futuro sport utility della SsangYong, anticipato da un bozzetto di stile diffuso dal costruttore coreano, è quello ...Al momento non si sa molto del prossimo Suv di Ssangyong, il codice del progetto è una delle informazioni rivelate insieme ai disegni. La filosofia 'Powered by Toughness' modellerà i futuri modelli di ...