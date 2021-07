Sassuolo | Carnevali conferma | ' Locatelli vuole la Juve'

Advertising

romeoagresti : L’ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali, ai microfoni di @SkySport: “Il desiderio di #Locatelli è quello di andare alla #Juve” ?? - TuttoMercatoWeb : Locatelli-Juventus, Carnevali: 'Aspettiamo offerta adeguata a breve, altrimenti resta a Sassuolo' - chiesacuoreJUVE : RT @romeoagresti: L’ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali, ai microfoni di @SkySport: “Il desiderio di #Locatelli è quello di andare alla #… - kupaleon : RT @NicoSchira: #Sassuolo’s CEO Giovanni #Carnevali: “#Locatelli? Con la #Juventus parleremo con calma, non abbiamo premura...”. Al di là d… - juveandmore : RT @romeoagresti: L’ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali, ai microfoni di @SkySport: “Il desiderio di #Locatelli è quello di andare alla #… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Carnevali

Giovanniconferma la volontà di Manuel Locatelli di andare alla Juventus: ecco le parole dell'ad del- VIDEO (da Antonio Parrotto, inviato a) - Giovanniparla della situazione Locatelli. PRESENTAZIONE - "La presenza dei figli del dottor Squinzi ci dà continuità sia dal punto di vista societario e speriamo anche da ...Commenta per primo 'Non c'è soltanto l'offerta dell'Arsenal, anche un altro club inglese ha presentato un'offerta per Manuel Locatelli '. Giovanni, ad del, ha spiegato a Sky Sport la situazione del centrocampista, obiettivo di mercato della Juventus .Intervistato da Sky Sport, l’a.d. del Sassuolo Giovanni Carnevali ha fatto il punto sul mercato neroverde soffermandosi in particolare su Manuel Locatelli, oggetto del desiderio della Juve. LOCATELLI ...Non solo Locatelli (su cui si lascia andare ad una battuta): l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche del futuro del suo capitano, Domenico Berardi ...