Qui Torino, si ferma Baselli in allenamento: il comunicato (Di giovedì 29 luglio 2021) Con un comunicato ufficiale, il Torino ha annunciato lo stop del centrocampista Daniele Baselli: il punto della situazione «Doppio allenamento oggi per il Torino a Santa Cristina. Al mattino sessione suddivisa tra parte atletica in palestra e lavoro tattico sul campo. Nel pomeriggio invece esercitazioni tecniche con partita finale a tempo ridotto. Bremer è rientrato in gruppo. Baselli ha terminato anzitempo l’allenamento in via precauzionale per un lieve affaticamento al quadricipite sinistro. Terapie per Kone, lavoro personalizzato per Lyanco. Il programma di domani, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Con unufficiale, ilha annunciato lo stop del centrocampista Daniele: il punto della situazione «Doppiooggi per ila Santa Cristina. Al mattino sessione suddivisa tra parte atletica in palestra e lavoro tattico sul campo. Nel pomeriggio invece esercitazioni tecniche con partita finale a tempo ridotto. Bremer è rientrato in gruppo.ha terminato anzitempo l’in via precauzionale per un lieve affaticamento al quadricipite sinistro. Terapie per Kone, lavoro personalizzato per Lyanco. Il programma di domani, ...

