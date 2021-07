Palermo, non solo Ariele: altri due bimbi ricoverati per Covid in ospedale (Di giovedì 29 luglio 2021) E’ ancora allarme variante Delta in Sicilia per i più piccoli. Dopo la morte di Ariele, la bimba di 11 anni, arriva infatti la notizia di due neonati positivi al Covid che sono ricoverati all’ospedale Cervello di Palermo. Palermo, due neonati ricoverati per Covid A destare maggiori preoccupazioni è uno dei due piccoli, intubato nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 luglio 2021) E’ ancora allarme variante Delta in Sicilia per i più piccoli. Dopo la morte di, la bimba di 11 anni, arriva infatti la notizia di due neonati positivi alche sonoall’Cervello di, due neonatiperA destare maggiori preoccupazioni è uno dei due piccoli, intubato nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, bimba di 11 anni muore a Palermo: la sua famiglia non era vaccinata - Adnkronos : #VarianteDelta, morta a Palermo 11enne contagiata da sorella. I genitori della piccola, che soffriva di una malatti… - repubblica : Laurea in Scienze politiche a 89 anni: 'Non è mai troppo tardi' - Guido_Rescio : RT @Marco_dreams: Rocco Chinnici, il magistrato che chiamò con sé Falcone e Borsellino: “Non ho paura di morire, so che prima o poi ci rius… - Flavr7 : RT @rep_palermo: Green Pass obbligatorio, ristoratori siciliani in rivolta: “Chi non ha tavoli fuori chiuderà” [di Irene Carmina] [aggiorna… -