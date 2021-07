Ora è ufficiale: Mantovani passa all’Alessandria (Di giovedì 29 luglio 2021) Come vi avevamo anticipato, l’Alessandria ha formalizzato l’acquisto del difensore della Salernitana Valerio Mantovani. Ecco il comunicato del club: “Valerio Mantovani, 25 anni, è un nuovo calciatore dei Grigi. Difensore centrale, proviene dalla Salernitana, squadra in cui ha disputato 83 gare in 5 stagioni, di cui 16 in quella appena passata. Prima di Salerno una lunga esperienza nel vivaio del Torino, con 61 presenze nella Primavera di Mister Longo con uno scudetto 2015 e una Supercoppa l’anno successivo. Mantovani arriva con trasferimento temporaneo annuale con diritto di riscatto. A lui il benvenuto di tutti ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Come vi avevamo anticipato, l’Alessandria ha formalizzato l’acquisto del difensore della Salernitana Valerio. Ecco il comunicato del club: “Valerio, 25 anni, è un nuovo calciatore dei Grigi. Difensore centrale, proviene dalla Salernitana, squadra in cui ha disputato 83 gare in 5 stagioni, di cui 16 in quella appenata. Prima di Salerno una lunga esperienza nel vivaio del Torino, con 61 presenze nella Primavera di Mister Longo con uno scudetto 2015 e una Supercoppa l’anno successivo.arriva con trasferimento temporaneo annuale con diritto di riscatto. A lui il benvenuto di tutti ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale La FED doveva chiarire, ma confonde Prima il minimo, a quota 4.387, in concomitanza con la pubblicazione del comunicato ufficiale, che ... cioè dei titoli obbligazionari comprati ogni mese sul mercato dalla FED, che ora è di 80 mld $. ...

Digimon Survive è stato posticipato al 2022 Ciò ha portato alla pubblicazione di una dichiarazione ufficiale il 15 ottobre 2020, che annunciava un rinvio nel 2021 . E ora, Digimon Survive è stato posticipato al 2022 . L'account Twitter di ...

Ora è ufficiale, Petkovic lascia la Nazionale RSI.ch Informazione L'applicazione IO ora parla anche tedesco Da oggi è possibile selezionare il tedesco come lingua per l'interfaccia dell'applicazione IO (oltre a italiano e inglese): la traduzione è in corso.

F1: in vendita i biglietti per il GP d'Italia a Monza Per il weekend del 10-12 settembre, porte finalmente aperte in Brianza, con capienza al 50% e accesso solo ai dotati di Green Pass europeo.

