Nuovi positivi, nell’ultima settimana in Bergamasca +78%: i dati comune per comune (Di giovedì 29 luglio 2021) Bergamo. La dimensione statistica dei Nuovi casi su base comunale e il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti per la settimana 21-27 luglio 2021 conferma il trend in crescita della curva epidemica. L’aumento dei Nuovi casi è pari a 88 (48 la settimana precedente, 9 due settimane fa, -2 tre settimane fa, -43 un mese fa), con incremento percentuale pari al 78%, simile a quello registrato la scorsa settimana (75%), contro il 16% di due settimane fa settimana (-4% tre settimane fa; -43% un mese fa). La media giornaliera dei casi incidenti sale a 29, contro i 16 della scorsa ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 luglio 2021) Bergamo. La dimensione statistica deicasi su base comunale e il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti per la21-27 luglio 2021 conferma il trend in crescita della curva epidemica. L’aumento deicasi è pari a 88 (48 laprecedente, 9 due settimane fa, -2 tre settimane fa, -43 un mese fa), con incremento percentuale pari al 78%, simile a quello registrato la scorsa(75%), contro il 16% di due settimane fa(-4% tre settimane fa; -43% un mese fa). La media giornaliera dei casi incidenti sale a 29, contro i 16 della scorsa ...

Advertising

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana #28luglio ?? 661 nuovi casi ?? 14.241 tamponi ?? 121 ricoverati (-7 da ieri)… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 36.163 tamponi effettuati, sono 691 i n… - RegLombardia : #LNews A fronte di 33.547 tamponi effettuati, sono 513 i nuovi positivi (1,5%). Stabili le terapie intensive (28)… - infoitinterno : COVID IN CAMPANIA. 345 nuovi positivi e zero vittime. L'indice di contagio sale al 4% - infoiteconomia : Covid, in un giorno 17 nuovi positivi. Due i guariti -