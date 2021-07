Mbappé, parla Pochettino: 'Per ora ha un contratto col Psg' (Di giovedì 29 luglio 2021) PARIGI (Francia) - Tiene banco il 'caso' Mbappé a Parigi, con l'attaccante che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 con il Psg. E mentre in Spagna sono certi che l'attaccante - ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 luglio 2021) PARIGI (Francia) - Tiene banco il 'caso'a Parigi, con l'attaccante che non ha ancora rinnovato ilin scadenza nel 2022 con il Psg. E mentre in Spagna sono certi che l'attaccante - ...

