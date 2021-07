Licata, consigliere comunale ex Lega spara 4 colpi di pistola contro il socio in affari (Di giovedì 29 luglio 2021) Tragedia sfiorata a Licata, in provincia di Agrigento, dove nella serata di ieri, mercoledì 28 luglio, il consigliere comunale Gaetano Aronica ha sparato all’ex socio in affari di 71 anni, colpendolo a un braccio. Aronica, eletto nel 2018 con la Lega, è stato denunciato per tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Gaetano Aronica era stato eletto nel 2018 con la Lega ottenendo 373 preferenze (anche se dalla Lega fanno sapere che non è stato mai tesserato), a marzo 2019 era diventato capo del gruppo consiliare di “Liberi e ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 luglio 2021) Tragedia sfiorata a, in provincia di Agrigento, dove nella serata di ieri, mercoledì 28 luglio, ilGaetano Aronica hato all’exindi 71 anni, colpendolo a un braccio. Aronica, eletto nel 2018 con la, è stato denunciato per tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Gaetano Aronica era stato eletto nel 2018 con laottenendo 373 preferenze (anche se dallafanno sapere che non è stato mai tesserato), a marzo 2019 era diventato capo del gruppo consiliare di “Liberi e ...

Advertising

HuffPostItalia : Licata, consigliere comunale eletto con la Lega spara al suo socio in affari (VIDEO) - LaStampa : Spara a socio, consigliere comunale leghista di Licata indagato - fanpage : Gaetano Aronica, consigliere comunale di Licata di 48 anni eletto nel 2018 con la Lega, è stato denunciato per tent… - mimmo58zanini : RT @sempreciro: Licata, consigliere eletto con la Lega spara al suo socio in affari. Ma questi inciampano sempre? - ciro_blunotte : RT @tordi_luciano: La lega, rispecchia l'anima fascista di tirare il sasso e nascondere la mano. Qui l'articolo che spiega la storia del co… -