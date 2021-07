“La sua bimba è nata morta”. La neo mamma si reca in obitorio per dirle addio ma.. (Di giovedì 29 luglio 2021) “La bambina è nata morta” così dicono alla madre, che però all’obitorio scopre che è ancora viva. Analía Bouquet chiede giustizia sia per lei che per la sua bambina. Da quello che dicono alla madre, la neonata è nata morta, ma la donna quando si reca in obitorio si rende conto che la figlia è in realtà ancora viva. Una storia terribile e drammatica quella di Analía Bouquet e della sua piccola Luz Milagros, nata ad inizio aprile 2012 e portata in obitorio quando era ancora viva. Ma Luz Milagros ha combattuto fino alla ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 luglio 2021) “La bambina è” così dicono alla madre, che però all’scopre che è ancora viva. Analía Bouquet chiede giustizia sia per lei che per la sua bambina. Da quello che dicono alla madre, la neo, ma la donna quando siinsi rende conto che la figlia è in realtà ancora viva. Una storia terribile e drammatica quella di Analía Bouquet e della sua piccola Luz Milagros,ad inizio aprile 2012 e portata inquando era ancora viva. Ma Luz Milagros ha combattuto fino alla ...

