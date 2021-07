Juventus, Chiellini: “Allegri mi aspetta a Torino, voglio alzare altre coppe” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Lunedì sarò a Torino, dove Allegri mi sta aspettando, anche se avrei avuto bisogno di qualche giorno di pausa in più. Proverò a finire la carriera cercando di alzare ancora qualche coppetta, visto che l’appetito vien mangiando“. Giorgio Chiellini si è così esposto pubblicamente sulla stagione 2021/2022, non nascondendo l’ambizione di ottenere nuovi trofei, raggiungere ulteriori traguardi di una carriera ricca di successi. Il centrale difensivo di Juventus e Nazionale italiana ha fatto riferimento al ritorno di Massimiliano Allegri, ‘nuova’ guida tecnica ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) “Lunedì sarò a, dovemi stando, anche se avrei avuto bisogno di qualche giorno di pausa in più. Proverò a finire la carriera cercando diancora qualchetta, visto che l’appetito vien mangiando“. Giorgiosi è così esposto pubblicamente sulla stagione 2021/2022, non nascondendo l’ambizione di ottenere nuovi trofei, raggiungere ulteriori traguardi di una carriera ricca di successi. Il centrale difensivo die Nazionale italiana ha fatto riferimento al ritorno di Massimiliano, ‘nuova’ guida tecnica ...

