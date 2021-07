In Cina 18 anni di carcere all'utopia di Sun Dawu: “Troppo schietto, crea fastidio” (Di giovedì 29 luglio 2021) Parlava Troppo. Questa, in pratica, l’accusa che ha fatto finire in carcere per quasi 20 anni Sun Dawu, un importante imprenditore agricolo della provincia dello Hebei. Il Tribunale del Popolo di Gaobeidian ha anche emesso condanne al carcere da 18 mesi a 12 anni per i suoi due figli e per due fratelli. E non basta. Il Dawu Agricultural and Animal Hubandry Group, un conglomerato che porta il nome del magnate, è stato multato per oltre 30 milioni di yuan (4,6 milioni di dollari), ha subito la confisca di altri 14 milioni di yuan e gli è stato ordinato di rimborsare oltre 1 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) Parlava. Questa, in pratica, l’accusa che ha fatto finire inper quasi 20Sun, un importante imprenditore agricolo della provincia dello Hebei. Il Tribunale del Popolo di Gaobeidian ha anche emesso condanne alda 18 mesi a 12per i suoi due figli e per due fratelli. E non basta. IlAgricultural and Animal Hubandry Group, un conglomerato che porta il nome del magnate, è stato multato per oltre 30 milioni di yuan (4,6 milioni di dollari), ha subito la confisca di altri 14 milioni di yuan e gli è stato ordinato di rimborsare oltre 1 ...

