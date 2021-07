Il principe Carlo è riuscito a mantenersi calmo quando il premier Boris Johnson si è messo a fare la lotta con un ombrello ribaltato

Leggi su iodonna

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ilcerca di non guardare mentrecon il suoal National Memorial Arboretum, 28 luglio 2021 (Getty Images) Saranno mai amici il? Troppo diversi in carattere, direbbe chi li conosce entrambi. E lo ha dimostrato un episodio in cui, se ilinglese si è confermato goffo e impacciato, l’erede al trono d’Inghilterra si è invece rivelato al mondo come un vero esempio di stiff upper lip, espressione inglese (si traduce letteramente con il “labbro superiore ...