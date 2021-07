Il flauto dolce diventa digitale e assomiglia a una melodica spada laser – [VIDEO] (Di giovedì 29 luglio 2021) Un incontro fra musica e film di fantascienza, grazie al flauto dolce simile ad una spada laser: come suonare in Star Wars. flauto di Artisana Re.CorderIl mondo dell’elettronica fa grandi passi anche in campo musicale, rendendo gli strumenti più semplici da utilizzare e maggiormente al passo con i tempi. Il classico resta sicuramente un evergreen ed un esemplare adatto soprattutto a determinati contesti, come per la musica da camera dei grandi compositori. Quella di oggi, invece, è intrisa di suoni che sembrano meccanici, con effetti sempre più strani che, però, piacciono moltissimo ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Un incontro fra musica e film di fantascienza, grazie alsimile ad una: come suonare in Star Wars.di Artisana Re.CorderIl mondo dell’elettronica fa grandi passi anche in campo musicale, rendendo gli strumenti più semplici da utilizzare e maggiormente al passo con i tempi. Il classico resta sicuramente un evergreen ed un esemplare adatto soprattutto a determinati contesti, come per la musica da camera dei grandi compositori. Quella di oggi, invece, è intrisa di suoni che sembrano meccanici, con effetti sempre più strani che, però, piacciono moltissimo ...

Advertising

Presidentissim0 : @Raffael02081877 Un flauto dolce - Iudovicoarrosto : figlio dei vicini che suona Malibu con il flauto dolce semplicemente sto vivendo in un incubo - nonnainbikini : Bella raga ho imparato a suonare la canzone di titanic con il flauto dolce che usavo alle medie - loudalfin : ?? ??I Nostri Musicisti: Roby Avena Nasce in una una famiglia di musicisti, a 8 anni é con il papà Dario al festin de… - adorablharry : mia sorella ha cacciato il flauto dolce per favore fermatela -