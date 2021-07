Guè Pequeno fa un bagno in una vasca di prosecco: putiferio di polemiche (Di giovedì 29 luglio 2021) Prendete una vasca piena di prosecco, metteteci Guè Pequeno a farci il bagno e le polemiche sono dietro l’angolo. Complice di un’iniziativa di marketing organizzata da una cantina di San Pietro di Feletto, una località situata sulle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, il rapper milanese si è filmato all’interno di una vasca idromassaggio riempita dalle bollicine del prosecco. “Si tratta di un progetto promozionale”, fanno sapere dall’azienda vitivinicola che ha invitato Guè nella propria cantina. Nessuno si sarebbe aspettato quest’ondata di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Prendete unapiena di, metteteci Guèa farci ile lesono dietro l’angolo. Complice di un’iniziativa di marketing organizzata da una cantina di San Pietro di Feletto, una località situata sulle colline deldi Conegliano e Valdobbiadene, il rapper milanese si è filmato all’interno di unaidromassaggio riempita dalle bollicine del. “Si tratta di un progetto promozionale”, fanno sapere dall’azienda vitivinicola che ha invitato Guè nella propria cantina. Nessuno si sarebbe aspettato quest’ondata di ...

