Gregorio Paltrinieri argento a Tokyo 2020 | il palmares dell’azzurro | 2 podi alle Olimpiadi | 3 titoli mondiali

Advertising

ItaliaTeam_it : TI AMIAMO GREG! ???? Più forte di tutto, Gregorio Paltrinieri è ARGENTO negli 800 sl! #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - Eurosport_IT : ARGENTOOOOOOOOO! ?????????? Gregorio Paltrinieri ci riesce! Nonostante il difficile recupero dalla mononucleosi! CHE GA… - Coninews : ?? GREGORIOOOOOOO ?? Una prova di forza straordinaria! Gregorio #Paltrinieri si prende l'ARGENTO negli 800 sl di… - filoSofiatrash_ : RT @Eurosport_IT: ARGENTOOOOOOOOO! ?????????? Gregorio Paltrinieri ci riesce! Nonostante il difficile recupero dalla mononucleosi! CHE GARA HAI… - emanuelarouge : RT @manchiessendoci: Per me é Gabriele Detti che gode come un riccio alla premiazione di Gregorio Paltrinieri: #giochiolimpici #Tokyo2020 h… -

Ultime Notizie dalla rete : Gregorio Paltrinieri

Non ci avrebbe scommesso neanche lui. Basterebbe questo per spiegare che impresa sia riuscito a compiere, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo negli 800 stile libero nonostante la malattia (la mononucleosi ) che l'ha fermato per un mese. In finale è arrivato secondo in 7'42''...L'azzurro si arrende nel finale allo statunitense Finkemedaglia d'argento negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro chiude la finale al secondo posto con una prestazione straordinaria in 7'42''11 alle spalle dello ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’argento negli 800 stile libero ai Giochi di Tokyo. L’azzurro ha chiuso in 7’42?11, arrivando a soli 24 centesimi dall’oro ...Leggendaria impresa per il nuotatore carpigiano, che si arrende solo nel finale allo statunitense Finke dopo aver fatto gara di testa nella prima finale olimpica della storia degli 800. Greg più forte ...