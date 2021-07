Gigi d'Alessio, da non credere: fa vivere così l'ex moglie (Di giovedì 29 luglio 2021) La love story con Anna Tatangelo si è ufficialmente conclusa qualche anno fa. Ma prima di lei, nella vita di Gigi D'Alessio c'è stata per lungo tempo Carmela Barbato. I due si sono conosciuti e innamorati giovanissimi, quando l'artista napoletano era appena agli inizi. Si sposano nel 1986 e nello stesso anno nasce il loro primo figlio, Claudio. Successivamente è arrivata Ilaria nel 1992, e Luca nel 2003. Il cantante napoletano ha anche un altro figlio, Andrea, nato dalla storia con Anna Tantangelo. Sarebbe stata proprio la conoscenza di quest'ultimo la causa della rottura tra Gigi D'Alessio e la sua prima ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 29 luglio 2021) La love story con Anna Tatangelo si è ufficialmente conclusa qualche anno fa. Ma prima di lei, nella vita diD'c'è stata per lungo tempo Carmela Barbato. I due si sono conosciuti e innamorati giovanissimi, quando l'artista napoletano era appena agli inizi. Si sposano nel 1986 e nello stesso anno nasce il loro primo figlio, Claudio. Successivamente è arrivata Ilaria nel 1992, e Luca nel 2003. Il cantante napoletano ha anche un altro figlio, Andrea, nato dalla storia con Anna Tantangelo. Sarebbe stata proprio la conoscenza di quest'ultimo la causa della rottura traD'e la sua prima ...

