Droga nascosta in tubo patatine modificato, 18enne in manette (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – Nascondeva una quarantina di dosi di crack e cocaina in un tubo di patatine modificato: 18enne arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; il ragazzo è stato anche denunciato per guida senza patente. Nella serata di ieri una pattuglia della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, impegnata nel controllo del territorio, su via Sebastiano Satta, ha controllato una Smart guidata da un giovane. Il conducente, intuite le intenzioni dei poliziotti, ha accelerato e, credendo di non essere visto, ha buttato dall’auto un tubo di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – Nascondeva una quarantina di dosi di crack e cocaina in undiarrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; il ragazzo è stato anche denunciato per guida senza patente. Nella serata di ieri una pattuglia della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, impegnata nel controllo del territorio, su via Sebastiano Satta, ha controllato una Smart guidata da un giovane. Il conducente, intuite le intenzioni dei poliziotti, ha accelerato e, credendo di non essere visto, ha buttato dall’auto undi ...

