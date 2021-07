Covid, la variante Delta preoccupa anche Cina, casi in 3 province (Di giovedì 29 luglio 2021) Polizia a presidiare e operatori con tute anti - contagio a disinfettare le strade e gli esterni di un hotel di Pechino in seguito alle segnalazioni di nuovi focolai di variante Delta di Covid - 19 in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Polizia a presidiare e operatori con tute anti - contagio a disinfettare le strade e gli esterni di un hotel di Pechino in seguito alle segnalazioni di nuovi focolai didi- 19 in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante Covid, la variante Delta preoccupa anche Cina, casi in 3 province Polizia a presidiare e operatori con tute anti - contagio a disinfettare le strade e gli esterni di un hotel di Pechino in seguito alle segnalazioni di nuovi focolai di variante Delta di Covid - 19 in tre città della Cina, tra cui la capitale. I nuovi casi sono riconducibili a un cluster legato a un aeroporto e i contagi aumentano rapidamente nonostante i test di ...

Covid a Milano, otto quartieri da zona gialla. 'Il 73 per cento dei nuovi positivi sono under 30' I contagi a Milano aumentano per la variante Delta che galoppa, 'ma l'impatto sui servizi sanitari è limitato'. Rassicurano dall'Ats, ... A un passo dalla soglia dei 50 malati Covid ogni 100mila milanesi ...

Vaccino covid Pfizer, terza dose aumenta efficacia contro variante Delta Adnkronos Variante Delta, Fauci: “Vaccinati o no, la contagiosità dei positivi è identica” “La variante Delta è totalmente dominante negli Usa. Il quadro è completamente cambiato: il livello di virus nei vaccinati che si infettano, un evento più raro che può verificarsi, è esattamente lo st ...

