Covid-19, in Campania salgono i ricoveri in terapia intensiva (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 380 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.042 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, sale al 4,72%, contro il 4 di ieri. I ricoveri in terapia intensiva crescono di due unità e si attestano a quota 11; nessuna nuova vittima, i posti letto occupati in degenza scendono a 183 (-5). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

