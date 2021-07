Conte e i silenzi grillini sull' assunzione del figlio di Tabacci

(Di giovedì 29 luglio 2021) Come mai l'ex premier e il Movimento 5 Stelle non commentano la vicenda? "La selezione si è conclusa quando c'era la ricerca dei responsabili per salvare

Advertising

PatriotaantiU : @AnaFloraCastro1 @Quirinale È uno senza attributi e dignità. Un venduto alla Ue. Non si ricorda nulla di lui. Solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte i silenzi

il Giornale

E invece, almeno per il momento,grillini e il loro leader in pectore Giuseppehanno preferito tacere in merito al caos che si è creato sull' assunzione del figlio di Bruno Tabacci . Il ...... evitare chereati di mafia restino impuniti e restare uniti ... La partita è in mano a. E a Travaglio. Da cui l'ex premier non ... E certivalgono più di mille di dichiarazioni su ...