Advertising

Gazzetta_it : Inter, la prossima settimana si lavora al rinnovo del maratoneta #Brozovic - Inter : ?? | COMUNICATO Dalbert al Cagliari ?? - DiMarzio : #Calciomercato | Ora Inter e Juventus puntano Samuele #Vignato, trequartista classe 2004 del Chievo - sportli26181512 : Calciomercato Inter, Nandez e Nainggolan 'distano' 2 milioni: Il Cagliari e i nerazzurri continuano ad avvicinarsi:… - persemprecalcio : ???? Arturo #Vidal suona la carica e gonfia il petto per la prossima stagione. Lui c'è. L'#Inter può contare sul cil… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Per quanto riguarda l'uruguaiano la distanza tra le parti si sta riducendo sensibilmente: ballano 2 milioni di euro tra i due proposti dall'e i quattro chiesti dal Cagliari, ma la sensazione è ...A supporto dell'atleta statunitense è però arrivato anche l'ex attaccante die Brasile Adriano. L'Imperatore nel corso della sua carriera ha vissuto gli stessi problemi e per questo ha voltuo ...Prezzi maglie Serie A: il portale 888 Sport ha effettuato uno studio che ha messo a confronto i prezzi delle maglie delle 20 squadre di Serie A. A comandare ...MILANO - Per l' Inter comincia, finalmente, il countdown per Nahitan Nandez. Domani l'uruguaiano tornerà in Italia con la speranza che tra i nerazzurri e il Cagliari l'accordo possa arrivare a stretto ...