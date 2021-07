Uomini e Donne, Luisa Monti operata per il tumore: sette ore sotto i ferri (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono passate poche settimane da quando l’ex dama del trono over di Uomini e Donne Luisa Anna Monti ha fatto sapere pubblicamente di avere un tumore al seno. Quest’ultimo, tra l’altro, era in stadio avanzato. Così avanzato che si è resa necessaria un’operazione chirurgica immediata. E oggi, dal suo letto del Policlinico Gemelli di Roma, è stata la stessa Luisa a far sapere a tutti com’è andato l’intervento. Uomini e Donne, Luisa Anna Monti operata al seno Poche ore fa, sul suo seguitissimo profilo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono passate poche settimane da quando l’ex dama del trono over diAnnaha fatto sapere pubblicamente di avere unal seno. Quest’ultimo, tra l’altro, era in stadio avanzato. Così avanzato che si è resa necessaria un’operazione chirurgica immediata. E oggi, dal suo letto del Policlinico Gemelli di Roma, è stata la stessaa far sapere a tutti com’è andato l’intervento.Annaal seno Poche ore fa, sul suo seguitissimo profilo ...

