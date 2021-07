Seviziata, ferita con una siringa e cosparsa di alcol nel ripostiglio del palazzo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pescara - Aggredita alle spalle e trascinata in un ripostiglio da un uomo che le ha tagliato i capelli, tappato la bocca con il nastro adesivo , coperto il volto con una busta, ferita alle braccia con ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pescara - Aggredita alle spalle e trascinata in unda un uomo che le ha tagliato i capelli, tappato la bocca con il nastro adesivo , coperto il volto con una busta,alle braccia con ...

Advertising

fanpage : L'ha trascinata in un ripostiglio dove le ha tagliato i capelli, tappato la bocca col nastro adesivo, coperto il vo… - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Donna aggredita e seviziata in ascensore da un uomo mascherato a Montesilvano: ferita con siringa, alcol e accendino h… - Loris74411866 : RT @ilmessaggeroit: Donna aggredita e seviziata in ascensore da un uomo mascherato a Montesilvano: ferita con siringa, alcol e accendino h… - ilmessaggeroit : Donna aggredita e seviziata in ascensore da un uomo mascherato a Montesilvano: ferita con siringa, alcol e accendi… -

Ultime Notizie dalla rete : Seviziata ferita Seviziata, ferita con una siringa e cosparsa di alcol nel ripostiglio del palazzo Pescara - Aggredita alle spalle e trascinata in un ripostiglio da un uomo che le ha tagliato i capelli, tappato la bocca con il nastro adesivo , coperto il volto con una busta, ferita alle braccia con decine di punture di siringa e cosparsa di alcol, mostrandole un accendino e dicendole di voler giocare insieme. E' quanto accaduto stamane in un condominio di Montesilvano (...

Montesilvano, sequestrata e seviziata in un ripostiglio: capelli tagliati, punta con una siringa e cosparsa di alcol. Ora è caccia all'uomo ... tappato la bocca con del nastro adesivo, coperto il volto con una busta, ferita alle braccia con decine di punture di siringa e cosparsa di alcol, tirando fuori un accendino e affermando di voler ...

“Voglio giocare con te”. Sequestrata e seviziata: capelli tagliati, punta con una siringa e cosparsa di alcol Fanpage.it ANSA/Sequestrata e seviziata, caccia all'uomo a Montesilvano Sequestrata e seviziata nello sgabuzzino del palazzo in cui vive, mentre sta uscendo di casa per andare a lavoro, da uno sconosciuto che le taglia i capelli, le tappa la bocca con del nastro adesivo, ...

Una donna è stata aggredita e seviziata con una siringa nell'androne di casa Caccia all'uomo nel Pescarese: uno squilibrati ha tagliato i capelli alla vittima, l'ha ferita con punture di siringa e cosparsa di alcol. L'arrivo di un condomino lo ha messo in fuga ...

Pescara - Aggredita alle spalle e trascinata in un ripostiglio da un uomo che le ha tagliato i capelli, tappato la bocca con il nastro adesivo , coperto il volto con una busta,alle braccia con decine di punture di siringa e cosparsa di alcol, mostrandole un accendino e dicendole di voler giocare insieme. E' quanto accaduto stamane in un condominio di Montesilvano (...... tappato la bocca con del nastro adesivo, coperto il volto con una busta,alle braccia con decine di punture di siringa e cosparsa di alcol, tirando fuori un accendino e affermando di voler ...Sequestrata e seviziata nello sgabuzzino del palazzo in cui vive, mentre sta uscendo di casa per andare a lavoro, da uno sconosciuto che le taglia i capelli, le tappa la bocca con del nastro adesivo, ...Caccia all'uomo nel Pescarese: uno squilibrati ha tagliato i capelli alla vittima, l'ha ferita con punture di siringa e cosparsa di alcol. L'arrivo di un condomino lo ha messo in fuga ...