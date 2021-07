Saman | una coppia misteriosa l' avrebbe sorvegliata in casa prima della scomparsa

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Non si fidavanofiglia al punto da chiedere a unadi amici di sorvergliarla in. E' quanto emerso dall' interrogatorio del fidanzato di, la 18enne pachistanada ...

Ultime Notizie dalla rete : Saman una

Abbas si era allontanata l'11 aprile scorso dastruttura protetta, dove era stata collocata dai servizi sociali in seguito alla denuncia nei confronti dei genitori per le nozze forzate in ...Il mistero della scomparsa diAbbas potrebbe essere inpresunta coppia che pare la sorvegliasse. A dichiararlo sarebbe stato il fidanzato Saqib Ayub durante l'esame dell'incidente probatorio che si è tenuto nei giorni ...Non si fidavano della figlia al punto da chiedere a una coppia di amici di sorvergliarla in casa. Ultime notizie su Saman Abbas ...E' quanto ha dichiarato il fidanzato della 18enne di origine pachistane scomparsa oltre sei mesi fa da Novellara, durante l'incidente probatorio ...