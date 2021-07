Presidente Bayern su Lewandowski | “Rispetterà il contratto | giocherà le prossime due stagioni con noi”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Herbert Heiner,delMonaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro di Robert. Ecco le sue parole riportato da goal.com: “È il miglior attaccante al mondo e siamo felici di averlo nella nostra squadra. Ha ancora due anni die lisicuramente col. L’ho già detto in passato, me lo immagino con noi anche per più tempo.illedueal”. FOTO: Twitter ...