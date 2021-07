Pfizer | terza dose efficace contro Variante Delta

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il cammino del vaccinoprocede in direzione di una. Dimostrata l’efficacia anchelaImportanti novità in merito all’andamento della campagna vaccinalee BioNTech. La casa farmaceutica ha appena diramato un aggiornamento circa la possibilità di unadi vaccino BNT162b2. Ladel vaccino, stando a quanto raccolto dagli studi condotti dalla casa farmaceutica, dovrà essere somministrata a circa sei mesi di distanza ...

Advertising

SoniaLaVera : RT @dottorbarbieri: #TERZADOSE VACCINO #Pfizer fornisce nuovi dati sulla terza dose del suo vaccino: aumento notevole della protezione, sp… - montox1 : RT @dottorbarbieri: #TERZADOSE VACCINO #Pfizer fornisce nuovi dati sulla terza dose del suo vaccino: aumento notevole della protezione, sp… - AndreaZeoli : RT @GiovaQuez: Pfizer fornisce nuovi dati sulla terza dose del suo vaccino: aumento notevole della protezione, specie contro la variante De… - Maryljacb : RT @dottorbarbieri: #TERZADOSE VACCINO #Pfizer fornisce nuovi dati sulla terza dose del suo vaccino: aumento notevole della protezione, sp… - lauracesaretti1 : RT @GiovaQuez: Pfizer fornisce nuovi dati sulla terza dose del suo vaccino: aumento notevole della protezione, specie contro la variante De… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer terza

La Repubblica

L'azienda farmaceuticaha dichiarato che unadose del suo vaccino fornisce un'ulteriore protezione contro la variante delta del Covid - 19, la piu' infettiva rilevata ad oggi e che sta guidando la nuova ondata ...In serata sarà convocato un team di esperti per discutere la opportunità della somministrazione di unadose di vaccinoagli israeliani di oltre 60 anni, che hanno ricevuto la seconda ...Nel secondo trimestre 2021 i conti Pfizer sorridono, grazie soprattutto al vaccino. La big pharma va oltre le attese per utili e ricavi e alza le previsioni di vendita delle dosi. I dettagli.Il colosso farmaceutico ha aumentato le sue previsioni sulle vendite del vaccino Covid-19 che ha sviluppato con la tedesca BioNTech del 28,8% a 33,5 mld di dollari. Necessario il richiamo per una terz ...