Pfizer prevede 33,5 mld dalle vendite di vaccini anti - Covid (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pfizer alza le stime dei ricavi derivanti dalle vendite dei vaccini anti - Covid per il 2021 da 26 a 33,5 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra record, quasi il doppio rispetto alle previsioni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 28 luglio 2021)alza le stime dei ricavi derivdeiper il 2021 da 26 a 33,5 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra record, quasi il doppio rispetto alle previsioni ...

