Pensioni. Entro l'autunno la riforma. (Di mercoledì 28 luglio 2021) Riapre il tavolo tra governo e sindacati per la riforma del sistema Pensionistico, specie in vista della fine della sperimentazione legata a Quota 100 che si esaurirà con la fine dell'anno. Va dunque trovata in primis una soluzione che possa evitare che scatti dal 1° gennaio prossimo lo scalone di cinque anni, con relativo aumento

