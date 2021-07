Olimpiadi | Blengini ct Italvolley | ' abbiamo ricevuto con continuità e battuto meglio'

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - "Oggi si è vista un'Italia che ha giocatotecnicamente, che è riuscita ad avere maggiorin ricezione e questo ci ha permesso di dareal cambio palla. Anche in battuta siamo stati bravi.avuto un attimo di smarrimento nel finale di terzo set, ma siamo stati comunque bravi a ricomporci e rimettere la partita sui giusti binari”. Così il ct dell'Gianlorenzocommenta il successo per 3-1 sul Giappone ai Giochi di Tokyo.

'Migliori e meno prevedibili' è l'analisi di, 'siamo cresciuti in battuta e questo ci ha permesso di scorrere meglio, di sviluppare meglio il gioco. Siamo calati solo nel terzo set e contro ...La formazione allenata da Gianlorenzoha così conquistato la seconda vittoria (la prima era stata all'esordio, al tie break contro il Canada) in un gruppo B molto equilibrato, nel quale ...Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - "Oggi si è vista un'Italia che ha giocato meglio tecnicamente, che è riuscita ad avere maggior continuità in ricezione e questo ci ha permesso di dare continuità al camb ...Importante vittoria per 3-1 (25-20, 25-17, 23-25, 25-21) contro il Giappone per la Nazionale Italiana che questa sera si è resa protagonista di una bella prova corale. Zaytsev e compagni dopo essersi ...